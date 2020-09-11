تخصيص 3150 مترا لبناء مجمع مدارس في بني عبيد

أعلن حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، تسليم 18 قيراطا أي ما يعادل 3150 مترا مربعا، لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مجمع مدارس ابتدائي وإعدادي، بـ"عزبة 12" لتوفير الفصول اللازمة للطلبة من أبناء العزبة والقرى المجاورة لها.

وقال قابيل، إن بناء هذه المدرسة الجديدة تعد صرحا تعليميا جديدا ببني عبيد، لاستيعاب زيادة عدد التلاميذ.

وأضاف في بيان، أن ذلك في إطار خطة الدولة بالعمل على زيادة عدد المدارس لخفض نسب زيادة كثافة الطلاب بالفصول داخل المدارس، للنهوض بالعملية التعليمية بنطاق مركز ومدينة بني عبيد.