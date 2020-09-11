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مصرع شخص وإصابة 3 بطريق العين السخنة

كتب:

سيد نون
11:13 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
الحادث

الحادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق "العين السخنة – القطامية"، حيث جرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفيي السويس العام.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق "العين السخنة – القطامية".

وقال مصدر طبي، ان المصابين في الحادث ثلاثة أشخاص، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيي السويس العام وتم علاجهم، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفيي السويس العام.

وقررت النيابة العامة بالسويس، تسليم حثمان المتوفى إلى ذويه.

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