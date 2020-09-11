أجهزة البحث الجنائى تضبط أدوات منزليه مسروقة و100 الف جنيه بحوزة عامل

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة..فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:-

ضبط ( شاشه LCD - 2 مكواة ملابس - 2 جهاز ريسيفر - 3 ريموت كنترول - نظارة طبية - 2 مفك - أجنه حديدية ) بحوزة (عاطلان أحدهما له معلومات جنائية) وإعترفا بسرقتها من داخل شقة كائنة بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأمكن التوصل للمجنى عليه وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

ضبط مشغولات ذهبية ( خاتم - 2 حلق) بحوزة (نقاش " له معلومات جنائية") وإعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب "المغافلة" أثناء قيامه بأعمال النقاشة بالشقة ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة .

ضبط حقيبة يد بداخلها مبلغ (100 ألف جنيه) بحوزة (عامل " له معلومات جنائية") عقب قيامه بخطف الحقيب من (أحد الأشخاص) حال سيره بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب الخطف ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

ضبط (سيارة ربع نقل مُبلغ بسرقتها) بحوزة (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وإعترفوا بسرقة السيارة حال توقفها بمنطقة العبور بالقليوبية بإسلوب "المغافلة" أثناء قيام مالكها بتركها وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها ، وتم ضبط (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام) بحيازة أحد المتهمين بقصد التعاطى .

ضبط (سيارة مُبلغ بسرقتها) بحوزة (صاحب ورشة بلاستيك " له معلومات جنائية") حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .

ضبط (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 غويشة ذهبية) من متحصلات وقائع سرقة بحوزة (نقاش وعاطل " لهما معلومات جنائية") وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنهما وراء إرتكاب عدد ( 3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب .

ضبط ( 5 خلاط مياه - 2 حوض نحاس - 3 جهاز سخان - 2 مروحة - 3 شفاط مطبخ - 4 جهاز ريسيفر - شاشة LCD - مبلغ مالى 5000 جنيه - حافظة نقود بداخلها متعلقات شخصية ) بحوزة (عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية") إعترفا بتكوين تشكيلاًََ عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وإعترفا بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .

ضبط (عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية، وأقر بمزاولته نشاطاً تخصص فى مجال إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب "الخطف مترجلاً" وإعترف بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الإسلوب وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة .

ضبط دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات معدنية" مُحمل عليها (كمية من الأسلاك الكهربائية بطول 500 متر - زرادية ) بحوزة ( 4 عاطلين " لأحدهم معلومات جنائية") وإعترفوا بسرقتها من منطقة أعمال إنشائية إحدى الطرق الرئيسية بدائرة قسم شرطة النزهة ، بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.