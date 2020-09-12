حظك اليوم السبت 12-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برج، ويختلف حظ الأبراج وفق عالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

احترس اليوم من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ولو حاصرتك الضغوط كن هادئا لتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يخلق لك تحديات وأجواءً ضاغطة في نطاق العائلة ومع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم تدعم أعمالك.. تحسن التصرف وتقوم بخيارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقة عاطفية ومن السهل أن تعقد صداقات جديدة أو توطد صداقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري في منزلي المال يطالبك بمراجعة خطواتك بعناية وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ورغم التشوش.. يساعدك ذلك أن تكون لبقا وحريصا في أقوالك مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية ماريلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تساعدك أن تدهش الجميع بما لديك من أفكار ويقظة ذهنية ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعمل اليوم لصالحك ويمكنك أن تصنع فارقا بين الأمس واليوم وتعلو قيمتك في نظر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

التنافر الفلكي في منزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء وقد تشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدا من معلوماتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الفلك يعمل اليوم لصالحك، وتبدو أكثر تفاؤلا وانفتاحا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ورغم الضغوط يمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمنحك اليوم قدرة على الإقناع والتفاوض وقد يساعدك ذلك على تحقيق مكاسب بشرط أن تتجنب الإعلان عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم مليء بالمفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة مهنيا وماليا وتجاريا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تراجع قرارتك وأقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

كن هادئا إذا واجهت اليوم استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري بمنزلي الصحة يضع أمامك اليوم مسئوليات جسيمة وعليك بتنظيم جهودك في العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم إعلان خططك وأخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي رائع ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع والعمل بوعي ويقظة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.