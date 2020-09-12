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حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
برج السرطان

برج السرطان

امرأة برج السرطان حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تساعدك أن تدهش الجميع بما لديك من أفكار ويقظة ذهنية ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعمل اليوم لصالحك ويمكنك أن تصنع فارقا بين الأمس واليوم وتعلو قيمتك في نظر الآخرين.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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