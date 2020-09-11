"دكتور أسنان وطبيب وعالم": 3 أشقاء يحصلون على مجموع يفوق 96% بالثانوية

استضاف الإعلامي أحمد فايق، المواطن السيد بسيوني وأبناءه الثلاثة، الذين حصلوا على مجموع يفوق 96% في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc".

وقال سيد بسيوني، إنه توسم خيرًا في أبنائه منذ أن رُزق بهم، مشيرًا إلى أنه كان مرتاحًا لمستقبلهم الدراسي منذ الصف الأول الابتدائي، وحصلوا على مراكز متقدمة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف: "كانوا يساعدونني على تجاوز أي تعب بسبب تصميمهم وإرادتهم وطموحهم"، مشيرًا إلى أنهم كانوا متوترين هذا العام بسبب ظروف أزمة انتشار جائحة كورونا وتأجيل الامتحانات.

وقال عبدالله بسيوني، إن مستواه الدراسي يختلف عن مستوى شقيقيه، إذ يتميز كل منهم بالتفوق في بعض المواد، لكنه يعيبه التعامل مع مواد أخرى، لهذا كانوا يتشاركون المذاكرة ويحاول كل منهم أن يذاكر للآخر ما لا يفهمه".

بدوره قال محمد بسيوني، إنه وشقيقه عبدالله التحقا بشعبة علمي علوم، على عكس عبدالرحمن الذي اختار شعبة علمي الرياضة، ما أدى إلى تغيير مواعيد الدروس والمذاكرة، لكنهم اتفقوا مع بعض مرة أخرى بسبب ظروف جائحة كورونا: "مذاكرتنا في غرفة واحدة لبعض المواد ساعدتنا على أن نكون مكملين لبعضنا البعض".

وقال "عبدالرحمن" إنه حصل على مجموع 97.5% في الثانوية العامة، وسيلتحق بكلية الهندسة في جامعة طنطا، أما "محمد" فقد حصل على مجموع 98.4% وسيلتحق بكلية طب الأسنان، إذ حالت نصف درجة بينه وبين كلية الطب البشري، بينما حصل عبدالله على 96.5% وسيلتحق بكلية العلوم، كما أنه قدم على اختبارات كلية الطب العسكري، مشيرًا إلى أنه يتمنى الالتحاق بهندسة الطيران في جامعة القاهرة.