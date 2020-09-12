صندوق التعليم: انتظام الدراسة في 9 جامعات تكنولوجية سبتمبر 2021

أكد الدكتور أحمد الحيوي، أمين عامًا لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن العام الماضي، بدأت الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية جديدة لطلاب الدبلومات الفنية المتوسطة نظام الـ3 سنوات والـ 5 سنوات وهي "القاهرة الجديدة والدلتا وبني سويف"، مشيراً إلى أن الفترة الماضية عقب الافتتاح تم استكمال التطوير الخاص بالمنشآت والبرامج الدراسية ومعامل التدريب، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إنشاء عدد من البرامج الجديدة إضافة على الـ4 برامج الدراسية القائمة بالثلات جامعات.

وكشف "الحيوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجرى حالياً إنشاء برنامج إنشاء تكنولوجيا الأطراف الصناعية، بالتعاون مع أحد المصانع الكبرى المتخصصة في المجال، بالإضافة إلى إنشاء عدد من برامج تكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وكذلك إنشاء معهد مع تكنولوجيا البترول، مضيفاً أن جامعة القاهرة تعمل حالياً على إنشاء عدد من البرامج التعليمية في مجال النقل، مؤكداً أن الجامعات التكنولوجية الجديدة مبشرة بالخير حتى الآن.

" الحيوي": جاري إنشاء 6 جامعات تكنولوجية وافتتاحهم سبتمبر 2021 ـ 2022

وأضاف أمين صندوق تطوير التعليم، أن هناك توجها بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والثانية بشرق بورسعيد، والثالثة ببرج العرب الإسكندرية، والرابعة في أسيوط الجديدة، والخامسة طيبة بالأقصر، والسادسة بالمنصورة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الأرض لهم، واستلام المواقع الخاصة بهم، مؤكداً أنه سيتم الدراسة بها سبتمبر 2021.2022، مشيرا إلى أن هذا العام سيكون اكتمل عدد الجامعات التكنولوجية لـ9 جامعات بمختلف المحافظات.

وتابع أن نسب القبول بالجامعات التكنولوجية، تكون من 20 % لـ 25% من المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والباقي لطلاب الدبلومات بجميع تخصصاتها، "كل من يحصل على دبلوم متوسط أو فوق متوسط ومعادل من التعليم العالي يتقدم للجامعات التكنولوجية".

وأكد أن أبرز مهام الصندوق بالتنسيق مع الجامعات التكنولوجية والمدارس والمجمعات التكنولوجية، هو إنشاء المجمعات التعليمية وتسليمها للجهات المختصة بإدارتها، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مدارس النيل ونقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم، وإنشاء المجمعات التكنولوجية ونقل تبعيتها للجامعات التكنولوجية.