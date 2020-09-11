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بدء الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لـ"النواب" بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
09:06 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

بدأت محافظة الأقصر، الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، اليوم، تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزير الصحة والسكان.

وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة أن الكشف الطبي على المرشحين المحتملين سيكون في مقرات مستشفيات الأقصر الدولي وأرمنت التخصصى ومقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة الأقصر.

وأضاف أن الجهات المعنية قررت توقيع الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب من 11 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً، بناءاً على توجيهات الدكتور محمد حسن زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.

 

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