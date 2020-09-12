10 معلومات عن المخطط القومي لـ"تحلية المياه": سيلبي احتياجات 43 مليونا

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ خطة استراتيجية طموحة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020 حتى 2050، تنفذ عبر 6 خطط خمسية.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية 10 نقاط تمثل أبرز ملامح هذا المشروع، والذي يهدف لتوفير احتياجات مياه الشرب في عدد من المحافظات.

1- ستتوسع الحكومة في إقامة محطات تحلية المياه خلال الـ30 عاماً المقبلة.

2- يستهدف المخطط تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في ظل النمو المطرد في الكتلة السكانية.

3- تفتح مشروعات التحلية مزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

4- كلف رئيس الوزراء المسئولين بسرعة الوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء تنفيذ المحطات المستهدفة على الفور.

5- ستبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تنفيذ هذه المشروعات قبل نهاية العام الجاري.

6- تلقت وزارة الكهرباء عروض لإقامة محطات تحلية مياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتدرس المشروعات مع "الإسكان".

7- ستنفذ تلك المشروعات عبر "6 خطط خمسية".

8- 4 شركات قامت بتقديم دراسات فنية ومالية لوزارة الإسكان، وتنتظر الوزارة "استكمال الدراسات".

9- من المقرر إنشاء 39 محطة في 11 محافظة في تلك المخططات، تستهدف خدمة 43 مليون نسمة.

10- 6.4 مليون متر مكعب في اليوم.. إجمالي الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا أول أمس الخميس؛ استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الوزارة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب مسئولي عدد من الشركات.

وأشار "مدبولي"، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تتبنى خطة للتوسع في إقامة محطات تحلية المياه خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050؛ وذلك في ظل النمو المطرد في الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبي جنبا إلى جنب مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذا من أجل المشروعات التنموية التي بدأت الحكومة في تنفيذها.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروعات محطات تحلية مياه البحر ستفتح المجال لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال آليات الشراكة المختلفة مع الشركات، مُكلفا في هذا الصدد بسرعة الوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء العمل في المحطات المُستهدفة على الفور، وضغط البرامج الزمنية في هذه المشروعات لتسريع العمل بها.

ووصف "مدبولي" برنامج تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بأنه "عملاق" ونحتاج إلى شركات كثيرة للعمل به، من خلال أسس ومعايير محددة وواضحة لتقدم الشركات الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات.