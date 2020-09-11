التعليم: تقليل أيام الدراسة بالفصل لا يعني التخلي عن المناهج

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقليل أيام الدراسة في المدراس ليومين فقط، لا يعني التخلي عن المناهج التعليمية، وأن نواتج التعليم لا تخلي عنها.

وأشار "حجازي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه من الممكن أن يتم التفاوض في آليات عمل المدارس، مؤكدًا أن الطلاب من الحضانة وحتى 3 ابتدائي لابد أن يتواجدوا في المدرسة، حيث إنهم يحتاجون للدور الاجتماعي للمدرسة، وقوة تأثير المعلم على الطلاب في هذه المرحلة كبيرة جدًا.

وأضاف أن الجرعة التعليمة كاملة للطلاب ولا انكماش للمناهج التعليمة، موضحًا أنه لابد من تطبيق اجراءات الوقاية من فيروس كورونا من تباعد الاجتماعي في المدارس، بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب وأخر عن متر ونص.