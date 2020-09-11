نائب مدير تحرير "الوطن" يكشف مزايا قانون التصالح لصاحب العقار

قال الكاتب الصحفي وائل سعد، نائب مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الانتقال من دولة الفوضى لدولة القانون يحتاج لإرادة سياسية، موضحا أن تلك الإرادة متوافرة لدى الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يكون للأجيال القادمة حق في المشروعات المتوفرة والخدمات.

وأضاف "سعد" خلال لقاء ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت عهدا جديدا وأكدت أن قضية التصالح في مخالفات البناء ليست عقابا للمواطنين بل خدمة لهم وللدولة على حد سواء.

وأشار إلى أن الدولة تريد بداية جديدة لعهد جديد يلتزم فيه المواطن بالحصول على التراخيص اللازمة في الشروع بالبناء، مستعرضا مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يعود بالنفع لصالح العقار في أنه يحصل على صفة رسمية، بحيث تكون الدولة ملزمة بتقديم كافة المرافق لهذا العقار، كما أن العقار سيزيد قيمته العقارية نظرا لتوفر المستندات الشرعية والقانونية.

وأوضح أن صاحب العقار يستطيع التعامل مع البنوك بضمان العقار، فعندما يقدم مستندات رسمية يسهل ذلك عليه التعامل مع الجهات الرسمية والبنوك، لافتا إلى أن الأموال الناتجة عن التصالح تذهب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبنية التحتية.