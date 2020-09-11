رئيس التحرير

محمود مسلم

4 مستشفيات بالمنوفية لتوقيع الكشف على المرشحين المحتملين لـ"النواب"

كتب:

إبراهيم الديهي
11:18 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
تفقد أماكن الكشف علي مرشحي النواب

تفقد أماكن الكشف علي مرشحي النواب

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المنشآت الطبية المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب، للتأكد من جاهزيتها لإجراء الفحوصات.

وقال وكيل الوزارة الصحة، في تصريح له اليوم، إنه تقرر إجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين في أربعة مستشفيات هي: "المجلس الطبي العام، مستشفى شبين الكوم التعليمي، مستشفى قويسنا المركزي، مسشتفى بركة السبع العام" لافتًا إلى ان الفحوصات تشمل إجراء تحليل مخدارت ومسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم.

وأضاف أنه بناءًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2020 بشأن الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب، تقرر بدء إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة خلال الفترة من الخميس الموافق 10/9/2020 وحتى السبت الموافق 26/9/2020.   

اقرأ المزيد:

ضبط عاطل بحوزته 24 فرش حشيش في المنوفية

انطلاق فعاليات مبادرة "لا للتنمر" بالمدرسة اليابانية في المنوفية

"تعليم المنوفية" تكرم المدارس الفائزة في مسابقة "مدارس مصر"

"صحة المنوفية" تبحث سبل إدارة السلامة المهنية في المنشآت الطبية

نائب بطريرك الكاثوليك يزور محافظ المنوفية لبحث سبل التعاون

تحرير 113 محضرا تموينيا في المنوفية

محافظ المنوفية يقرر خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 20%

محافظ المنوفية يخفض قيمة التصالح على مخالفات البناء بنسبة 20%

رئيس جامعة المنوفية يُدلى بصوته في "إعادة الشيوخ"

جامعة المنوفية تبدأ التدريب العملي لهيئة التدريس حول "التعليم الهجين"