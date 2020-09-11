4 مستشفيات بالمنوفية لتوقيع الكشف على المرشحين المحتملين لـ"النواب"

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المنشآت الطبية المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب، للتأكد من جاهزيتها لإجراء الفحوصات.

وقال وكيل الوزارة الصحة، في تصريح له اليوم، إنه تقرر إجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين في أربعة مستشفيات هي: "المجلس الطبي العام، مستشفى شبين الكوم التعليمي، مستشفى قويسنا المركزي، مسشتفى بركة السبع العام" لافتًا إلى ان الفحوصات تشمل إجراء تحليل مخدارت ومسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم.

وأضاف أنه بناءًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2020 بشأن الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب، تقرر بدء إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة خلال الفترة من الخميس الموافق 10/9/2020 وحتى السبت الموافق 26/9/2020.