معارض قطري: تبرعات شعبنا تذهب إلى دعم الجماعات الإرهابية

كشف المعارض القطري خالد الهيل، فضيحة جديدة للنظام القطري، تخص استخدام الساحات الأوروبية في التظاهرات دعمًا لمصالحها.

وأضاف الهيل، خلال حواره مع فضائية "العربية": "هذه استراتيجية حمد بن خليفة، والقذافي لم يأخذ هذا الكلام إلا منه، وتسيير المظاهرات الإجرامية والأعمال التشبيحية والإجرامية، هي أعمال من النظام القطري".

وتابع: تطور الأمر إلى التشبيح الإلكتروني، والنظام القطري لُوحق في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أعمال متصلة بالتهكير والتشبيح الإلكتروني، مشيرا إلى أن قطر هي الداعم الأول والأساسي للجماعات الإرهابية، ومنها الإخوان.

وحول دعم نظام الحمدين للإرهاب، أكد الهيل، أن صرف أموال الشعب القطري على عدد من الأنشطة المتصلة بدعم الإرهاب، على غرار ما حدث في مركز إسلامي في إيطاليا، كما يدعم الإرهاب في اليمن، وبالتالي لا يوجد ما يضمن أن هذه الأموال لم تذهب إلى شراء الأسلحة.

وأردف: "المواطن القطري بات يفكر في جدوى صرف زكاته على مؤسسة قطر الخيرية أو المنظمات الدعوية، لأن معظم الأموال تذهب إلى الخارج".