محافظ الإسكندرية: إحالة 1200 مالك عقارات ومقاول للنيابة العسكرية في مخالفات بناء

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة كان بها أكثر من 134 ألف قرار إزالة منذ بداية عام 2011 حتى عام 2019، جرى تنفيذ منهم 4080 قرار فقط.

وأضاف الشريف خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه جرى التعدي على البنية التحتية في المحافظة بعدد كبير من المباني المخالفة: "في عندنا شوارع 4 أمتار فيها عمارات تتكون من 20 دورًا".

وتابع: "بداية من أول يناير ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي فإننا وقفنا بحسم وحزم ضد أية مخالفات وهو ما مكننا من منع أي مباني مخالفة وجرى إحالة كل القضايا للنيابة العسكرية وهو ما أدى إلى منع هذا النوع من الممارسات، ونحن أحلنا أكثر من 1850 قضية للنيابة العسكرية فيها 1200 متهم وكلهم محبوسين وكلهم من المقاولين الفاسدين ومالكي العقارات الذين أفسدوا علينا حياتنا".

وأردف، أنه لم يجرَ إحالة مالك أي وحدة سكنية للنيابة العسكرية: "منزلناش مواطن وأسرته من شقته عشان نعمل إزالة، ومستحيل نهدم عمارة مأهولة بالسكان أو نخرجهم عشان ننفذ قرارات إزالة".