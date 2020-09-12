رفع 119 طن قمامة بقرى شبين الكوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة لإزالة القمامة في جميع الوحدات القروية تحت إشراف هناء عقيلة رئيس المركز والمدينة، أسفرت عن إزالة 119 طن قمامة.

بدأت أعمال النظافة بالوحدة المحلية بالمصيلحة، حيث جرى العمل على رفع 24 طن قمامة من زوير وقرية ميت الموز وسلكا.

كما جرى رفع الأشجار من أمام الوحدة، وقامت الوحدة المحلية بمليج برفع 50 طن قمامة من أماكن التجمعات ونقلها لمصنع تدوير القمامة.