اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل ابنة عمه وطفليها في البحيرة

تنظر محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها.

وكان المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قرر إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، بعدما وجهت له تهم قتل المجني عليها والمقترن بالشروع في اغتصابها والمقترن بجريمة أخرى هي قتل طفليها.

تعود أحداث القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث قسم كفر الدوار بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة 23 سنة وطفليها 3 سنوات "توأم" مذبوحين داخل منزلهم بعزبة عثمان دائرة القسم بتاريخ 25 أغسطس الماضي.

وتوصلت تحريات المباحث بالاشتراك مع الأمن العام، إلى قيام نجل عم المجني عليها سائق تروسيكل، ويبلغ من العمر 17 عاما بارتكاب الجريمة بعد فشله في التعدي عليها واغتصابها، وخشية من افتضاح أمره ذبحها وطفليها وتركهم في بركة من الدماء وفر هاربا.