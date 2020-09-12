مشروع بحثي بجامعة بنها لإنتاج طاقة "هجينة" بالمدن الساحلية

تابع الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد المشروعات البحثية التي تمولها الجامعة، الذي يهدف إلى إنتاج الطاقة المتجددة، بكلية الهندسة ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عارف سليمان، عميد الكلية، والدكتور هشام البطش، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، والباحث الرئيسي للمشروع، وكذلك الفريق البحثي المشارك بالمشروع.

وقال "الجيزاوي" إن المشروع يهدف إلى توليد الكهرباء باستخدام توربينات صغيرة الحجم، حيث يتم استخدام توربينة رياح أفقية المحور، لتوليد الكهرباء عن طريق الاستفادة من طاقة الرياح الموجودة في المواقع، جنباً إلى جنب مع الطاقة المتولدة باستخدام الخلايا الشمسية، ويتم تخزين الطاقة في البطاريات، ما يعمل على إتاحة الطاقة طوال اليوم، والتي يمكن استخدامها في إنارة الطرق والقرى السياحية بالمدن الساحلية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تمويل هذا المشروع يأتي من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة، ويأتي في إطار دعم المشاريع القومية وخطة الدولة للتنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030"، بتنوع مصادر الطاقة، لإنتاج طاقة نظيفة، حفاظاً على البيئة، واستثمار المصادر الطبيعية للطاقة التي تنعم بها مصر.

ويهدف المشروع لإنتاج وحدات توليد طاقة كهربية "هجينة" من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن استخدامها في القرى السياحية بالساحل الشمالي، أو الموجودة على ساحل البحر الأحمر.