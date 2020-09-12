نشرت "الوطن" قصتها.. استئصال ورم بالمخ للطفلة "رحمة"

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية في استئصال ورم بالمخ للطفة "رحمة"، مؤكدا أن الطفلة بحالة جيدة وتخضع لاستكمال العلاج في قسم المبسترين بمستشفى الأطفال الجامعي.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى متابعته على مدار الأيام الماضية للحالة الصحية للطفلة "رحمة" حديثة الولادة والمصابة بورم في المخ.

وأضاف أنه وجه على الفور باستقبالها للعلاج بالمستشفى الجامعي الأسبوع الماضي، عقب نشر قصتها في "الوطن".

وفي سياق متصل، قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن الجراحة استغرقت ساعتين بواسطة فريق طبي متميز بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية الجامعي، بقيادة الدكتور محمد عبد الباسط خلاف أستاذ المخ والأعصاب ونائب مدير المستشفى الجامعى لشؤون الاصابات.

وأشار إلى أن الطفلة تتلقى أفضل رعاية صحية من قبل كوادر قسم المبسترين بمستشفى الأطفال الجامعي، ومن المقرر أن تخرج بعد استكمال العلاج والتأكد من تمام شفائها.

وأضاف زكي أنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة واستجابته العاجلة لاستغاثة أسرة الطفلة والتي نشرتها "الوطن"، استقبلت مستشفيات أسيوط الجامعية الطفلة "رحمة" والبالغة من العمر شهر واحد، من مركز أبوتيج.

ولفت إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة للطفلة، وتبين إصابتها بورم في الرأس عبارة عن "بروز" في الأغشية المحيطة بالمخ خارج الجمجمة ناجم عن عيب خلقي. ونوه بأن جرى تشكيل فريق طبي للتدخل الجراحي العاجل، لاستئصال الورم وإنقاذ حياة الطفلة.