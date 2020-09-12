عاجل.. مدبولي: عدد العزب والكفور وصل إلى 32 ألفا في 10 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه في 2011 وصل عدد العزب والتوابع والكفور في مصر لـ27 ألف عزبة وتابع، واليوم العدد بلغ 32 ألفًا، ما يعني أن هناك 5 آلاف كتلة بهذا الشكل ظهرت خلال 10 سنوات وأصبحت تمثل ضغطًا على الدولة وفي حاجة لخدمات.

مدبولي: أدخلنا المياه لـ98.5% من المحافظات.. والنسبة المتبقية لعزب جديدة "غير لائقة"

وأضاف مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء أنَّ الدولة المصرية وصلت بحجم تغطية للمياه 98.5%، وكانت النسبة المتبقية هذه النوعية من العزب والتوابع التي تظهر، والدولة لا تستطيع ملاحقتها في توصيل الخدمات للتجمعات والتوابع التي تفرض على الدولة توصيل المرافق.

وشدد مدبولي، على أنَّ الكتل التي تظهر غير لائقة، فهي عبارة عن مباني متلاصقة دون شوارع، ومع الوقت سيزيد الحجم ويطالب سكانها بمدارس ووحدات صحية، "علشان نوصلهم مياه وصرف من أقرب نقطة سنحتاج لروافع والرافع الواحد يحتاج لنصف فدان، وهو ما يتسبب في نزع ملكية أرض لعمل خدمة للكتلة المخالفة".

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.

كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.