معهد صحة الحيوان ينظم دورات لتأهيل الخريجين لسوق العمل بـ 12 محافظة

بناءا علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التلاحم المجتمعى وخدمة القطاع الزراعى الحكومى والخاص وخدمة الفلاح والمربى الصغير وخلق جيل جديد من حديثى التخرج مؤهلين يتم اعداداهم بطريقة علمية وعملية لسوق العمل.

وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز دور المركز التأهيلى والتوعوى والأرشادى والتنويرى وخدمة المجتمع أكد د ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية على تنشيط الدور التعليمى والتثقيفى والتدريبى للمعهد من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات التابع للمعهد بتنفيذ عدة دورات تدريبية مدعمة وبرسوم مخفضة لتاهيل حديثي التخرج لسوق العمل بمحافظات ‏(القاهرة - الشرقيه- الغربيه- كفر الشيخ- الاسماعيلية - المنوفية-الدقهلية - البحيرة- الاسكندرية-الفيوم- بني سويف -اسيوط) ‏حيث تم تخطيط تلك الدورات بناءً علي دراسة احتياجات سوق العمل بتلك المحافظات وطبقاً لرؤية كل محافظة من خلال الأتصال المباشر لفريق العمل بالمركز بناءً على الاحتياجات المطلوبة لكل محافظة مباشرة مع حديثى التخرج او من خلال صفحات التواصل الاجتماعى مما دعم قدرة المركز لتنفيذ تلك الدورات الحيوية .

تناولت الدورات التدريب العملى على الاجهزة العلمية المختلفة ووسائل التشخيص الحديثة والتعرف على الامكانيات المطلوبة لانشاء وادارة المعامل البيطريه لتشخيص امراض الحيوان والدواجن والأسماك كذلك انشاء مراكز رعاية للحيوانات الاليفة.

وقد اشار د عصام ابراهيم وكيل معهد صحة الحيوان على حتمية أن تتاح للمتدرب مساحة عملية على جميع اساليب التشخيص الحديثة وتقديم المساعدات الفنية للتأهيل العملى وخلق جيل جديد من الفنيين يعمل على النهوض بالثروة الحيوانية والزراعية في مصر.