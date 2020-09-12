أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عن افتتاح العام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني في القاهرة، حيث ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للعام الدراسي.

وشارك البطريرك في الصلاة، الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأب أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، وعدد من الكهنة، بالإضافة إلى خورس الشمامسة، والراهبات، ودارسي الكلية، وبعض شمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي.

وألقي البطريرك كلمة العظة، والتي بدأها بتقديم التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، كما تمنى أن يوفق الله جميع الدارسين في هذا العام.

وعقب نهاية صلاة القداس، ألقي الأب أندراوس فهمي كلمة شكر فيها البطريرك والأنبا توماس علي حضورهما، كما كرم البطريرك الطلبة الخريجين والمتفوقين.