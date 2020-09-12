هيئة الاعتماد: المعايير الموضوعة للمستشفيات تفوق الدولية

تفقد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مستشفيات محافظة بورسعيد المسجلة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنها مستشفى التضامن، ومستشفى النصر.

وتهدف الزيارة للاطمئنان على استمراريه تقديم الخدمة بالمستوى الأمثل والقائم على اتباع المعايير التي تم وضعها من خبراء ومتخصصين، وذلك على هامش البدء في الإعداد لبرامج التهيئة والتعريف بمرحلة الاعتماد، التي تعد الأعلى في تطوير الخدمات الصحية، بعد مرحلة التسجيل، لضمان التطوير الجذري والآمن لشكل ومضمون الخدمات الصحية في المستشفيات التي تحصل على الاعتماد.

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، ضرورة بدء مرحلة الاعتماد تطبيقا للقانون مع مد مدة التسجيل لتصل إلى ثلاثة سنوات للمنشآت التي لم تجهز للاعتماد، مشيرا إلى نشر معايير المستشفيات 2021 على موقع الهيئة، والتي يجري اعتمادها دوليا من منظمة الأسكوا.

وأشار في بيان له إلى أنه يجري تهيئة وحدات الرعاية الأساسية بفرع هيئة الرعاية في بورسعيد للاعتماد من خلال ورشة عمل تم تنفيذها بفرع الهيئة ببورسعيد، وسيتم تنفيذ ورشة عمل لتهيئة مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد للاعتماد وشرح معايير اعتمادها، بعد أسبوعين.

ولفت الدكتور أشرف إسماعيل، إلى أن المعايير الموضوعة للمستشفيات تفوق المعايير الدولية، كما أن معايير مكافحة العدوى أثبتت كفاءتها في التعامل مع أزمة كورونا وفي الحفاظ على سلامة الأطقم الطبية.

وكشف الدكتور أشرف إسماعيل، أن نسبة رضاء المتعاملين بالأقسام الداخلية بلغت 100% بينما بلغت نسبة رضاء المتعاملين من الحالات الخارجية 96%، موضحا أنه بتحليل أسباب الشكاوى وجد أنها تتركز في إجراءات الإحالة من المراكز والوحدات.