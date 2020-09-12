إصابة فني سقط من الطابق الثالث أثناء ضبط "الدش" بأسيوط

أصيب فني صيانة بكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء مزاولة عمله وضبط عدسة طبق "دش" بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، من الأهالي بسقوط شخص من الطابق الثالث بأحد المنازل قرية قرقارص دائرة المركز الثالث.

وبالفحص تبين سقوط "ع س ع"، 25 سنة، مقيم قرقارص بجوار شارع المدرسة، وبسؤال الأهالي ذكروا أن الشاب يعمل في صيانة "الدش"، وأثناء قيامه بتركيب طبق "دش" سقط من الطابق الثالث وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.