مطار القاهرة يستقبل 3215 راكبا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 27 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها 3215 راكبًا، قادمة من عدة وجهات أوربية وعربية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن صالات الوصول استقبلت 27 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، "نيويورك، باريس، فرانكفورت، روما، أثينا، فيينا، إسطنبول، تورنتو، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، الرياض، بيروت، مسقط، أربيل، البحرين، نيروبي، سيؤون، عدن، بغداد، الخرطوم".

كانت المصادر كشفت أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل على مدار اليوم السبت 89 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل 9850 راكبًا، كما يغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، تقل على متنها 9582 راكبًا. وكانت المصادر أكدت أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.