إيقاف مدير "تموين الدلنجات" لسوء معاملة الجمهور

قال المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أصدر تعليماته بإيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل، بسبب سوء معاملة الجمهور، بعد نشر مقطع فيديو لسيدة داخل مكتب التموين تشكو فيه من سوء معاملة الموظفين، والتعنت في حصولها على خطاب صرف الخبز.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لسيدة بمدينة الدلنجات داخل مكتب التموين، أثناء ذهابها للحصول على خطاب لصرف الخبز.

وقالت السيدة خلال الفيديو: "مفيش غير موظف واحد أو اثنين داخل مكتب تموين الدلنجات، وثالث مرة أحضر عشان أحصل على جواب للعيش، ومحدش يرضى يديني، ولما سألت قالولي جواب العيش متوافر في أي مكان".

وأثناء ذلك طالبها الموظف الموجود بالانصراف من المكتب وعدم التصوير، وقام بوضع مكتب لعدم الدخول إليه، بزعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إنه جرى التواصل مع السيدة التي قامت بتصوير فيديو داخل مكتب تموين مدينة الدلنجات، وتم حل شكواها حيث قدمت أصل البطاقة التموينية وحصلت على خطاب الخبز.