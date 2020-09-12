كعادتهم.. الإخوانجية يشمتون في وفاة عزمي مجاهد عدو الجماعة اللدود 

كعادتهم شمتت أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي ومؤيدوهم على شبكات التواصل الاجتماعي، في وفاة عزمي مجاهد نجم منتخب مصر الأسبق، الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في واحدة من سقطات الجماعة.

هاجم أحمد البقري مسؤول ملف الجامعات بالجماعة الإخوانية، والموجود بتركيا "مجاهد"، كما هاجمه أيضا وليد شرابي أحد القضاة المنتمين للجماعة الإرهابية والهارب إلى تركيا.

ورد العديد من المعلقين على شماتة الإخوان، فرد حساب لشاب يدعي خالد خليل على شماتة البكري بقوله: "اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يارب العالمين".

وتوفي صباح اليوم، الكابتن عزمي مجاهد، أحد أشهر لاعبي كرة الطائرة في مصر خلال فترة السبعينات، وذلك بعد صولات وجوالات في الملاعب والإعلام.

وكانت آخر معارك "مجاهد" وأشرسها معركته مع الجماعة الإرهابية، التي واجهها بكل قوة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى آخر لحظات حياته، حتى وصف في وسائل إعلامهم بـ"العدو اللدود".

وتحفل تصريحات "مجاهد" خلال السنوات الماضية بالهجوم على التنظيم الإرهابي الذي وصف أتباعهم بـ" أنهم كلهم قطيع واحد على مستوى العالم، وكذابين وغشاشين وملهومش كلمة ولا مبدأ ولا ملة"، وفق تعبيره.

وقال إن "الإخوان انكشفوا حول العالم ومش هتقوم لهم قومة تاني"، و"الإخواني كل ما يشغله هو كيف يحصل على الأموال والطعام الكثير"، ووصفهم بأنهم "أساس خراب مؤسسات مصر"، و"أنهم الإخوان وراء انتشار الترامادول في مصر".

ودعا "مجاهد"، مرارا، الشعب المصري للتصدي للجماعة الإرهابية، وقال إن "الإخوان وراء تسريبات الثانوية ولازم الجيش يحط أيده على التعليم"، وطالب بـ"إسقاط الجنسية المصرية عن كل أفراد الإخوان الإرهابية".