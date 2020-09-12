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محمود مسلم

تكليف السعودي لتيسير أعمال قسم المناهج بتربية طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
09:24 م | السبت 12 سبتمبر 2020
رئيس جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، قرارا بتكليف الدكتورة فاتن عبدالمجيد السعودى فودة الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بتيسير أعمال مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية.

جدير بالذكر أن الدكتورة فاتن فودة حصلت على بكالوريوس التربية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1993م ، ثم درجة الماجستير 1999م ، ودرجة الدكتوراه عام 2006 ، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2016.

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