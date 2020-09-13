50 جنيها للمراكز و80 للأحياء.. أقل قيمة للتصالح في المتر السكني للجيزة

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للأحياء للمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة لها للتصالح فى مخالفات البناء.

وتراوح الحد الأدنى للقيم السعرية بالمراكز والمدن والوحدات التابعة لها 50 جنيها وفي الأحياء 80 جنيها.

مركز ومدينة أبو النمرس.

جاءت أقل قيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة) فى سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكني، هى 150 جنيها.

مركز ومدينة الحوامدية

وفي "مركز ومدينة الحوامدية والوحدة المحلية أم خنان والقرى التابعة للوحدة المحلية أم خنان"، جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيها، وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة.

مركز ومدينة الصف

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها لمناطق (مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها)

مركز ومدينة أوسيم

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر لمناطق "مركز ومدينة أوسيم، والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية ببشتيل"للتصالح السكني، 55 جنيها كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيها و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة.

حي جنوب الجيزة

وتراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى 50 جنيها كحد أدنى و50 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و50 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا.

وفي حي شمال الجيزة تراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و80 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و130 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و400 جنيه وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا.

حي بولاق الدكرور

تراوحت قيمه التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و105 جنيهات للأغراض الإدارية كحد أدنى و180 جنيها للمتر التجاري كحد أدنى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر، والشوارع الأقل من 20 مترا، وحتى 16 مترا، والشوارع الأقل من 16 مترا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها وفقاً للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابع للمحافظة وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدد من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيها للمتر السكنى حيث تم مسبقا وضع قيم تتواءم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها، والتى حددتها الدولة، وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلا على المواطنين .وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولوياته.