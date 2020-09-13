حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على التحمل والصبر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ما يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للنقاش بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متفائلا وهادئا وتتعامل بود مع من تحب، وتتبادل المعرفة وحلو الحديث مع الأخوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.