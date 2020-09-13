حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع جميع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال مما يجعلك تميل للتشوش والتبذير وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

من المهم أن تخطط جيدا وتدرس قبل أي خطوة وأي قول وحاول أن تتصرف بكياسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.