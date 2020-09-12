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ضبط عامل بحوزته كمية من "الحشيش" بنفق الشهيد أحمد حمدي

كتب:

حماده الشوادفي
04:18 م | السبت 12 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ألقت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي، بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على عامل بحوزته كمية من  مخدر "الحشيش"، خلال عبوره النفق، مستقلاً إحدى السيارات.

جاء ذلك خلال إجراءات التفتيش التي تقوم بها إدارة شرطة النفق، وعُثر بحوزة المتهم على  60 جراماً  من مخدر "الحشيش"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتبين أنه مقيم بمحافظة أسيوط.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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