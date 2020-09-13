الاستحواذات الجديدة تُعيد رسم خريطة القطاع المصرفي

شهد القطاع المصرفى المصرى العديد من التطورات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التى تضمنت خروج بعض البنوك الأجنبية من السوق المصرية، واستحواذ كيانات مصرفية على أخرى، خاصة فى ظل وقف البنك المركزى إصدار تراخيص لتأسيس بنوك جديدة فى مصر خلال آخر عقدين، بالإضافة إلى تطور بعض البنوك وتغيير هويتها، وهو ما انعكس على إشعال المنافسة داخل القطاع بشكل كبير.

وتضمنت السنوات الثلاث الأخيرة خروج البنك الوطنى العمانى من السوق المصرية، وإعلان البنك الأهلى اليونانى تخارجه من مصر بسبب خطة المركز الأم للبنك بخفض وجوده خارج اليونان، واستحواذ التجارى وفا بنك المغربى على بنك باركليز الإنجليزى، واستحواذ أبوظبى التجارى ثالث أكبر كيان مصرفى فى الإمارات على بنك الاتحاد الوطنى، فضلاً عن تطور بعض البنوك وتغيير هويتها، مثل بنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وبنك أبوظبى الأول وبنك saib.

ومع إصدار قانون البنوك الجديد، الذى يتطلب ألا تقل رؤوس أموال البنوك عن 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها لبنان، شهد القطاع المصرفى المصرى حراكاً كبيراً خلال 2020، حيث بدأت العديد من البنوك فى الدخول فى مفاوضات للاستحواذ على بنوك أخرى، سواء بسبب صعوبات تواجه المراكز الأم لهذه البنوك، مثل بنكى عوده وبلوم، أو اندماجات مثل أبوظبى التجارى والاتحاد الوطنى، أو حتى تخارج البنك المركزى من استثماراته فى بعض البنوك مثل المصرف المتحد.

كما يستعد بنك القاهرة للطرح فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، فيما حصلت المجموعة المالية هيرمس وصندوق مصر السيادى على موافقة البنك المركزى لبدء الفحص النافى للجهالة لبنك الاستثمار العربى، تمهيداً للاستحواذ على 76% من أسهم البنك، كما أنه من المتوقع أن يبيع البنك الأهلى المتحد وحدته بمصر إلى أحد البنوك الأخرى كوحدة مستقلة، بعد استحواذ بيت التمويل الكويتى عليه وتحول البنك الأم إلى بنك إسلامى بالكامل. ولعبت هذه التطورات التى شهدها القطاع مؤخراً، إلى جانب السياسات التى وضعها البنك المركزى والتى تنظم سوق العمل المصرفى داخل الدولة، دوراً كبيراً فى تطور الخدمات المالية المقدمة من البنوك للعملاء، بالإضافة إلى زيادة الخدمات الرقمية، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على مساهمة القطاع المصرفى فى النمو الاقتصادى.

واستطلعت «الوطن الاقتصادى» آراء بعض قيادات البنوك المصرية حول تأثير هذه التغيرات على الخدمات المالية المقدمة من البنوك، خاصة فى ظل زيادة حدة المنافسة بين الكيانات المصرفية العاملة فى السوق المحلية.

وفى هذا الصدد قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن عمليات الاندماج والاستحواذات التى تجرى فى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استهداف الدولة طرح بعض البنوك المصرية فى البورصة خلال الفترة المقبلة، لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى المؤسسات المالية المحلية والدولية بشكل خاص، وذلك لما تخلقه هذه الاندماجات من خلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة وطرح منتجات مالية مبتكرة.

"عكاشة": اندماج البنوك يخلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة وطرح منتجات مالية مبتكرة.. وينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى والمؤسسات المالية

وأشار رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أن هذه الاندماجات والطروحات المستهدفة ستساهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى الخدمات المالية التكنولوجية التى تقدمها البنوك، خاصة أن عمليات الاندماج تزيد من سرعة وكفاءة الدفع الإلكترونية الحديثة وتحقق أكبر نفع للعملاء.

وأضاف «عكاشة» أن القطاع المصرفى المصرى قوى ومؤثر فى الاقتصاد القومى ويمتلك كيانات مصرفية ضخمة، مما يجعله أحد أكبر المساهمين فى عملية النمو الاقتصادى وتمويل المشروعات التى تستهدف الدولة الارتقاء بها لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دور البنوك القوى فى تمويل كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتصنيع الزراعى والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

علاء فاروق: القطاع المصرفى المصرى سوق جاذبة للاستثمار.. واستقرار معدلات السيولة الأجنبية وتعزيز الشمول المالى والتكنولوجيا المالية أبرز عوامل الجذب

من جانبه قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن الأداء القوى للقطاع المصرفى المصرى، مدعوماً بالطفرة المحققة فى أرباح البنوك، واستقرار معدلات السيولة الأجنبية بعد النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان للبنك المركزى المصرى بقيادة معالى المحافظ طارق عامر دور محورى فى تحقيقه من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى دور البنك المركزى فى قيادة النظام المصرفى للمساهمة بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى وتعميق مفهوم الشمول المالى والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية، فضلاً عن إقرار القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى يتضمن أفضل الممارسات الدولية، كل هذه العوامل ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأنشطة المصرفية فى مصر وتصدر القطاع المصرفى المصرى كأكثر القطاعات جذباً للمستثمرين فى الوقت الحالى.

ونوه «فاروق» بأن الدولة لديها رؤية طموحة لجعل البنك الزراعى المصرى واحداً من أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ذات الإسهام الكبير فى تحقيق الأهداف التنموية للوطن، وهو ما صرح به طارق عامر محافظ البنك المركزى مؤخراً، مضيفاً أن البنك المركزى لديه ثقة كبيرة فى البنك الزراعى وقدرته على تحقيق هذه الرؤية فى غضون سنوات قليلة، من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه، سواء كانت مادية أو بشرية، لكى يصبح البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، مع تعظيم دور البنك فى تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل.

وفى نفس السياق، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الاستحواذات هى عملية منتشرة فى كافة دول العالم وليس فى المنطقة العربية فقط، مشيراً إلى أن البنوك تتجه إلى عمليات الدمج لخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة والصمود أمام الأزمات، وتقدم خدمات جديدة ومبتكرة وقادرة على مواكبة التطور الرقمى العالمى، بالإضافة إلى قدرة هذه الكيانات على جذب كوادر ذات كفاءة عالية. وأضاف «المغربى» أن اندماج البنوك سيؤدى إلى وجود كيانات مصرفية تعمل بكفاءة أعلى، ولديها من السيولة والملاءة المالية ما يُمكنها من المساهمة فى تمويل المشروعات التنموية على نحو يفيد الاقتصاد المصرى، وينعكس على الأنشطة التجارية والاستثمارية فى الدولة، وتوفير خدمات مالية متطورة للمواطنين.