قاسم: خفض التصالح في القرى إلى 50 جنيها سيرفع إقبال المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بزيادة أعداد المراكز التكنولوجية وزيادة ساعات العمل فيها لمواعيد عمل مسائية في المحافظات حتى يتسنى للمواطنين التقدم بطلبات التصالح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من باب التسهيل على المواطن في الملف، بعد تسهيلات التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، وجه المحافظين الموظفين بقبول أي أوراق مقدمة من المواطنين في التصالح على البناء، ويتم استكمال باقي الأوراق خلال شهرين، بالإضافة إلى إعادة النظر في قيم التصالح، و23 محافظة خفضت نسبة التصالح.

وأكد أن قرار خفض رسوم التصالح إلى 50 جنيهًا في القرى سيزيد عدد المتقدمين بطلبات التصالح، إذ إن هناك اهتمام من قبل المحافظين بوجود العديد من المركز التكنولوجية المتكاملة في مراكز المحافظة، وتقديم التسهيلات الكاملة للمواطنين، متابعًا: "لو تقدم مواطن من للتصالح في المحافظة سيأخذ من المركز "رقم الطلب" ليكمل إجراءات التصالح في أقرب مركز في دائرته".

وكشف متحدث التنمية المحلية،عن المستندات المطلوبة في التصالح، قائلًا: "صورة الرقم القومي وصفة محدد الطلب وعدد 2 من الرسم الهندسي وصورة ضوئية للمبنى ودفع الرسوم ليحصل على نموذج 3، الذي يوقف أي دعوى لإزالة وإدخال المرافق والخدمات".