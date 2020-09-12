تحريات جريمة كفر الدوار: ذبح ابنة عمه وطفليها بعد رفض تسليم نفسها له

حصلت "الوطن"، على نص تحريات المباحث فى القضية رقم "42 لسنة 2020" جنايات طفل قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 721 لسنة 2020 حصر تحقيق، برقم 15 لسنة 2020 جنايات طفل كلي شمال دمنهور، شاب يدعى "علي. ي" 17 سنة، بقتل ياسمين على ابنة عمه، وطفليها التوأم على ومحمد، ذبحا، بعد أن فشل فى اغتصابها، فقتلها وأطفالها.

وجاء نص التحريات كالتالي:

تلقى أحمد محمد نقيب شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بلاغا من غرفة شركة النجدة، بوقوع الحادث، توجه صوب محل الواقعة، وأبصر المجني عليهم، وقد فاضت أرواحهم إلى بارئها إثر نحر أعناقهم، وبإجراء التحريات السرية، دلته إلى أن المتهم ابن عم الضحية -الأم- هو مرتكب الواقعة.

وأضاف أن المتهم، عاون المجني عليها الأولى، في نقل آثاث ومتاع مسكنها، إلى محل إقامتها الجديد بالوحدة السكنية محل الواقعة، التي استأجرتها حديثا، مستخدما دراجته النارية، نظير تحصله على مبلغ مالي.

وأوضح رئيس المباحث في التحقيقات التي جرت بمعرفة الجهات المختصة، أن المتهم توجه إلى مسكن الضحايا، للقيام ببعض الإصلاحات به، عقب شراء بعض أدوات الصيانة، وحين فرغ من تلك الأعمال طالبته المجني عليها الأولى، باصطحاب نجلتها الصغيرة فرح البالغة من العمر 5 أشهر، وشراء بعض مستلزمات لها.

وأثناء ذلك، وسوس له الشيطان مواقعة ابنة عمه مستغلا غياب زوجها، وعقب عودته طلب منها أن يعاشرها فنهرته، فجذبها من ملابسها، وحاول مواقعتها عنوة، فقاومته وعنفته وهددته بإفضاح أمره، وسارعت بالتوجه صوب باب سكنها لإخراجه، فاستل سلاح أبيض "سكين"، من أعلى الموقد الموجود بصالة المنزل.

وأمسك به بيده اليمنى، وقدم من خلفها، وأطبق على عنقها بيسراه فقاومته، ما أسفر عنه إصابته بوجهه وعنقه، وقطع قلادته الفضية وسقوطها من عنقه، فنحر عنقها باستخدام تلك السكين، واستكمل ذبحها حتى تاكد أنها فارقت الحياة.

وأكدت التحريات وأقوال رئيس المباحث التي جاءت كالتالي:

أن المتهم قتل الأم، وتخلص من طفليها التوأم ثلاثة أعوام، ونحرهما بجوار جثة والدتهما، خوفا أن يفضح أمره.