بورسعيد بين العشر محافظات الأولى في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

جاءت محافظة بورسعيد ضمن العشر محافظات الأولى تصدرا لسرعة استجابة الشكاوى للمواطنين، وذلك من خلال تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها وإزالة أسباب الشكوى خلال شهر أغسطس الماضى فى مختلف المجالات.

وحققت محافظة بورسعيد نسب إنجاز متميزة خلال أغسطس الماضي، في سرعة استقبال شكاوى المواطنين وحلها، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة لكل الشكاوى الواردة للجهات المختصة في عدد من المجالات، حيث يعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ديوان عام محافظة بورسعيد يوميا على تلقي الشكاوى المختلفة للمواطنين، وسرعة الاستجابة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتيسير على المواطنين والتواصل معهم وسرعة حل الشكاوى فى مختلف القطاعات، كانت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ببورسعيد قد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى في إطار التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده المحافظة بما يساهم فى رفع كفاءة الأداء وسرعة التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتوفير كل سبل الراحة للمواطن عند تلقى الخدمة.