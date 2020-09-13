أسماء تقاضي زوجها: عينه زايغة وتحرش بمرات أخويا

"عينه زايغة واتحرش بمرات أخويا".. بهذه الجملة بدأت "أسماء" في تذكر قصتها وهي منهارة في محكمة الأسرة بزنانيري، تنتظر النداء على اسمها لسماع أقوالها في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها، بسبب اعتياده مغازلة زوجة شقيق زوجته، واعتياده التحدث عنها.. تسرد أسماء قصتها لـ"الوطن" قائلة إنها تزوجت من "وليد" بعد علاقة حب نشأت بينهما وهما جيران بإحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، وتزوجا منذ 4 سنوات، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتى طرأت تغيرات على تصرفات "وليد".

وتابعت: "ابتدت المشاكل تظهر بينا بسبب ضغوطات الحياة.. لكن بعدها بشوية زادت الخناقات بينا لما عرفت أنه عينه زايغة وبيحب يعاكس الستات، وخلافتنا دايماً كانت بسبب الموضوع ده وكانت في مشكلة كبيرة جدا ما بينا تقريباً من سنتين لما سمعته بيتكلم مع جارتنا في الموبايل وعملت معاه خناقة وضربني وهددني لو قولت لحد هيقتلني فضلت ساكتة، عشان الولدين اللي ربنا رزقني بيهم وأعرف أعيش وأربيهم كويس".

وعن الواقعة الرئيسية المتسببة في وجودها في محكمة الأسرة، قالت "أسماء" : في مرة كنا معزومين عند أخويا، وجوزي كانت تصرفاته غريبة ومرتبك، وكل شوية يطلب من مرات أخويا، وأنا بحاول أكذب نفسي.. بس ألاحظه بيبص عليها بصات غريبة، وإحنا ماشيين جوزي عزمهم على العشا بعدها بكم يوم".

وأضافت: " في اليوم محدد للعزومة، كنت خايفة منه جدا، وحصل اللي كنت خايفة منه، وكنت في المطبخ لقيت مرات أخويا جاية تقولي إنه اتحرش بيها.. وأنا مقدرتش أتحمل ولميت هدومي ومشيت معاها على بيت أبويا، وقررت إني أرفع دعوى خلع، عشان دا مينفعش يربي أولادي".