يونس: تكبدنا مبالغ ضخمة لعدم التزام المواطنين بالأحوزة العمرانية

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قررت زيادة مساحة الأحوزة العمرانية ولكن بالرغم من ذلك لم يلتزم المواطن بذلك، وكل شخص فضل البناء بشكل عشوائي، وتتكبد الدولة مئات المليارات لتوصيل المرافق لهذه المنشآت.

وأضاف "يونس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد ثورة 2011 كان هناك تعديات ومخالفات في منطقتي الهرم وفيصل "العمارة اللي كانت 5 أدوار بقت 10 أدوار ويزيد"، ما أدى لمعاناة السكان في سوء خدمة المرافق، حيث اشتكى المئات من انقطاع المياه بسبب مخالفات البناء.

وأوضح أن الدولة تدخلت وأنشأت محطة للمياه لسكان المنطقة ولكن بعد ثورة 30 يونيو عاد مرة أخرى البناء المخالف وهو ما أدى لظهور أزمة جديدة في المنطقة، ما أدى لإنشاء محطة للمياه في مدينة 6 أكتوبر وتم توصيل المياه لمنطقتي هرم وفيصل بتكلفة نصف مليار جنيه، "مش عاوزين الأزمات دي ترجع بينا تاني عشان كدة قولنا هنحط خط أحمر، ونتعامل مع الـ2 مليون مخالفة بقانون التصالح".