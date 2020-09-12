القرش: خسرنا أكثر من 90 ألف فدان بسبب البناء على الأراضي الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر خسرت أكثر من 90 ألف فدان بسبب البناء على الأراضي الزراعية، خلال لفترة من 2011 وحتى الآن.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية "DMC"، أن التوسع الرأسي في الأراضي الزراعية واستصلاحها، يكلف الدولة مليارات الجنيهات، حيث يكلف استصلاح الفدان الواحد، 200 ألف جنيه، موضحا أن مثل تلك الأراضي المستصلحة، تأخذ الكثير من الوقت، حتى تستطيع الدولة الاستفادة منها في الزراعة، ولا تضاهي أراضي الدلتا في جودتها وخصوبة الأرض فيها للزراعة.

وأكد أن البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، يكلف الدولة مبالغ طائلة لاستصلاح أراضٍ جديدة، كما يكلفها مليارات الجنيهات، في إدخال المرافق للمباني التي بنيت بشكل عشوائي، وبهذا تكون الدولة قد تكلفت إنشاء مرافق مرتين، الأولى في الأراضي التي تم التعدي عليها والثانية للأراضي التي سيذهب المواطنون إليها، مشيرا إلى أن القرى المصرية لا تعتمد على الزراعة فقط، ولكن منها يخرج الإنتاج الحيواني والداجني وبعض المشروعات البسيطة، وبتقليص الرقعة الزراعية سيقل تواجد المواطنين في المناطق الريفية.