محافظ الدقهلية: 50 جنيهاً لمتر التصالح "قرار عظيم جاء في وقته"

أشاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بقرار رئيس الحكومة بتخفيض سعر التصالح لمتر مخالفات البناء في الريف إلى 50 جنيهاً، معتبراً أنه "قرار عظيم" وسيفيد شريحة كبيرة من المجتمع، كما أكد أنه "قرار صائب 100% وجاء فى توقيته"، لافتاً إلى أن أكثر من 80% من التعديات ومخالفات البناء تقع في القرى.

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة المصرية الأولى، أن لجنة التقييمات بالمحافظة وضعت أسعار كبيرة للمصالحة للمتر فى مخالفات البناء، لأسباب خارجة عن إرادتها، كون القيمة السوقية لها كذلك، ولكن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع المصري ممن لديهم مخالفات.

وأكد محافظ القليوبية أن كافة الإجراءات التي تتبعها الحكومة في مخالفات البناء، تصب في صالح المواطن قلباً وقالباً، بالإضافة إلى أنها ترفع قيمة العقار، مشدداً على أن الأبراج المتاخمة للمدينة، وبها شوارع مخطط لها، لا تسمى قرى، وتابع أن "القرى التي يشملها قرار رئيس الحكومة معروفة وواضحة، وهي المنازل التي تقع في وسط الزراعات".