أديب: هناك فئات اجتماعية يجب النظر إليها بملف التصالح في البناء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك فئات اجتماعية يرجى النظر إليها في ملف التصالح في مخالفات البناء، سيدة أرملة ومطلقة ورجل لا يستطيع العمل، لا يمتلكون قيمة التصالح فيجب النظر في أمرهم.

وأشار "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنهم لا يمتلكون أموالا لتسديد أقساط وجدية التصالح، لا بد من وجود آلية لمساعدة مثل هذه الفئات، "لازم نساعد بعض، المشكلة اتحلت ولازم نكمل الطريق".

وأوضح أن الدولة المصرية وصلت لفكرتين عبقريتين في ملف التصالح، الأولى تخفيض سعر المتر في الريف لـ50 جنيها، والثانية أن من يسدد قيمة التصالح مرة واحد سيخصم 25% من المبلغ الأصلي، وهذه جيدة ويصنع نقله للشعب.

وأردف أن هناك الكثير من المواطنين في الدولة المصرية العقار هو راس المال بالنسبة له، فالتصالح عليه يزيد من قيمته ويقنن أوضاعه.