أديب يواصل تحدي مذيعي الإخوان: مش هيعرفوا يردوا على سؤال مين بيدفعلك

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أول أمس الجمعة، سأل سؤالا مباشرا لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا وهو "مين بيدفعلك؟"، وهو ما تفاعل معه البعض عبر مواقع السوشيال ميديا: "كانوا بيردوا عليهم بنفس السؤال بتاعي.. رد على السؤال، كنت معجب جدا بالمواطنين اللي على السوشيال ميديا".

وتساءل "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، عن سبب عدم إجابة هؤلاء على سؤاله وتهربهم منه: "يارب تاخد مليون أنا هبصلك في فلوسك، بس جاوب على السؤال مين بيدفعلك، وأي حاجة هتقولهالي هصدقها، ومن إمبارح للنهاردة محدش فيهم عايز يجاوب على السؤال، الشرق ومكملين والتلفزيون العربي في لندن، مين بيقبضهم، هو السؤال حرم".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأشخاص الهاربين إلى تركيا على اتصال وثيق بالمخابرات التركية في كل تحركاتهم: "أنا أبقى راجل حمار لو أنت قاعد في تركيا ومقولكش أنك على اتصال بالمخابرات التركية.. أزاي؟!".

وأكد أنه قد مر أكثر من 24 ساعة ولم يجب أي من مذيعي قناتي الشرق أو مكملين أو العربي عن الشخص الذي يقوم بتمويل هؤلاء للإساءة ونشر الفوضى في مصر: "معنديش مشكلة لو كانت جهة تركية، أتحداكم لو حد منهم طلع قال أنا إخوانجي، ماعدا زوبع والإخوانجية، بتكلم على المهشتكين التانيين"، مشيرا إلى أن نفس الأموال التي يتم دفعها للدواعش لإدارة أداة القتل هي ذاتها التي يتم دفعها لمذيعي قناة مكملين والشرق: "بس محدش فيهم يقدر يتكلم، الفلوس دي فلوس دم".