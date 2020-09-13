أديب: إزالة مخالفات البناء قرار شجاع.. "المواطن بقى آمن بسببه ومطمئن"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفيديو الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منطقة الخصوص بالقليوبية هي صورة بمليار كلمة: "كانت أرض زراعية شايفين بقت عاملة إزاي".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن مثل تلك المناطق تصعب على الدولة مهمتها في الدفع بسيارات للإسعاف أو للمطافي حال حدث أي طارئ في تلك المناطق، موضحا أن ذلك الوضع مؤلم ولا يجوز استكمال مسيرة البناء بهذا الشكل أبدا.

وأكد أن البناء المخالف يجب أن يتوقف تماما بعدما أقامته الدولة من مشروعات ومدن جديدة كثيرة، وما فعلته الدولة في مخالفات البناء هو قرار شجاع: "أنت كمواطن بقيت آمن بسببه ومطمئن".