والدة مجند القطار: وزير الدفاع اتصل بيا وطمني عليه.. ابني في إيد أمينة

قال صباح، والدة الجندى عبد الله محمد عنتر صاحب واقعة القطار، إن الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، هاتفها أمس، لطمأنتها على ابنها، بعد عودته من إجازته إلى وحدته: "كان مخلص الأجازة بتاعته ومسافر، وهو سافر للقاهرة وأنا سافرت على الإسكندرية".

وأضافت "صباح"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزير قد أكد أن أخلاق ابنها تلك تجعل الوزارة لن تتركه، وسيقومون بتخصيص عمل له في الوزارة: "هو مجند سنتين، وقالي إحنا مش هنسيبه ونعمله حفلة تكريم، ومن يوم الواقعة مسمعتش صوته لأنهم مش بيدخلوا معاه تليفون، ومكالمته ريحتني، أنا مكنتش أعرف نزلوه ضربوه ولا رموه من القطار"، شاكرة وزير الدفاع: "أنا بشكر وزير الدفاع، ابننا في إيد أمينة وأنا بقدم ابني للوطن وأنا فخورة ومطمنة عليه، وإحنا بنربي الرجالة لمصر".

وأكدت أن ابنها قد كتم غيظه احتراما للبدلة العسكرية التي يرتديها، وحتى لا يتأخر على التجنيد الخاص به: "لما شوفته بكيت، حسبي الله ونعم الوكيل في الكمسري، وزعلت علشانه جامد".

من جانبها، قالت نورا عنتر، أخت الجندي عبدالله محمد عنتر، إن الكمسري قد كسر بخاطر أخيها وأهانه: "إزاي يهين الجيش بالطريقة دي، هو كسر بخاطره خالص، وأنا بشكر وزير الدفاع أنه اتصل بماما وطمنا عليه".