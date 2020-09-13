طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون 4 امتحانات بالدور الثاني اليوم

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، 4 امتحانات، في اليوم الثاني من امتحانات الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، إذ يؤدي القسم العلمي لجنتي الفيزياء والبلاغة، ويؤدي طلاب القسم الأدبي مادتي الجغرافيا والبلاغة.

كما يؤدي طلاب الدور الثاني بالشهادة الثانوية امتحاناتهم في 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبًا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي.

وتقرر انعقاد لجان التصحيح بـ5 مقرات، على أن تبدأ عملها بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني، وتنتهي امتحانات الدور الثاني يوم 21 سبتمبر الحالي بالنسبة للقسم العلمي ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبي، ويخوض الطلاب مادتين في اليوم.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثاني، والتشديد على تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.