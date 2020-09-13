الإعلام للإعلام: رصدنا مخالفات وخروجا عن الذوق العام في برامج رياضية

قال الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ اللجنة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع أفراد الرصد "المكلفين برصد مخالفات البرامج الرياضية".

وأوضح أبوزيد، لـ"الوطن"، أنّ اللجنة سيكون لديها اهتمام أكبر بالبرامج، لافتا إلى أنّ لم ترد للجنة شكوى رسمية حتى الآن، لكن جرى رصد بعض المخالفات المتعلقة بالخروج بالذوق العام والروح الرياضي، سيتم رفعها لكرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، لاتخاذ قرار بشانها، باعتبار أنّ اللجنة ترفع توصيات ويبت فيها المجلس.

رئيس لجنة الإعلام الرياضي: سنرفع توصياتنا بخصوص المخالفات لرئيس الأعلى للإعلام

وتابع رئيس اللجنة: "سيكون لدينا اهتمام أكبر مع البرامج، ولم نستقبل أي شكوى رسمية، ونجمع بعض النقاط التي كان بها خلافات شديدة والخارجة عن الذوق العام أو اللباقة أو الكياسة أو الروح الرياضية لمناقشتها في الفترة المقبلة بأسرع وقت ورفعها لرئيس المجلس، ليتخذ القرار المناسب باعتبار المجلس هو صاحب القرار الاخير".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين: سامي عبدالفتاح عامر حسين، الصحفي في المساء، محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.