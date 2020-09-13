القصة الكاملة لتدريس التربية رياضية في العام الجديد.. عنصر جذب للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تدريس مادة التربية الرياضية بنظام النجاح والرسوب في العام الدراسي الجديد، مؤكدا توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضية لاستغلال مراكز الشباب كمصدر جيد للتهوية، في اصطحاب معلمي التربية الرياضية للطلاب أثناء حصص التربية الرياضية التي تتخلل اليوم الدراسي، والأيام التي لا يذهب فيها الطلاب للمدرسة، حرصا على صحتهم، وتماشيا مع مبادرات القضاء على السمنة والأمراض غير السارية، كخطوة جادة نحو الحفاظ على صحة الطلاب.

وترجع بداية الاهتمام بتدريس مادة التربية الرياضية كمادة أساسية بنظام النجاح والرسوب للعام الماضي، إذ عدّلت وزارة التربية والتعليم القانون رقم 311 لسنة 2019، والخاص بتحويل المادة إلى أساسية "مادة نجاح و رسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي للطالب، على أن يتم تخصيص "حصتين أسبوعيا" للمراحل التعليمية المختلفة.

وأشار القانون إلى إجراء تقييم للطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل، وتوزيع درجاتها للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بفترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين، على أن تخصص لها الدرجة 40، منها 20 درجة في الفصل الدراسي الأول و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني

وأوضح القرار آليات توزيع الـ"20 درجة" في الترم الواحد، بواقع 5 درجات للثقافة الرياضية و5 للمهارة و5 للالتزام بممارسة التربية الرياضية و5 للياقة البدنية، مع التأكيد على عدم وجود أعمال سنة أو امتحان تحريري، والاكتفاء بالامتحان الشفهي وآخر عملى للمادة، مشيرا إلى عدم تخصيص كتاب مدرسي للطالب، والاكتفاء بدليل معلم يستخدمه المدرس في المدرسة.

وتابعت الوزارة أنّ تضمين تدريس مادة التربية الرياضية في الجدول المدرسي بالعام الدراسي الجديد، جاء كعنصر جذب للطلاب على الذهاب لليوم الدراسي من ناحية، وللحفاظ على صحة ولياقة الطلاب من ناحية أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم إرسال التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية، والاشتراك في منصات التعلم، والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت، والجداول المدرسية، ونظم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل إدارية أخرى، للمديريات والإدارات التعليمية، بعد الأحد 20 سبتمبر.