سرقة المخرج أكرم فريد للمرة الثانية: حصلت بنفس طريقة أول مرة

تعرض المخرج أكرم فريد لحادث سرقة، كما تعرض لإصابة بيديه نتيجة لمشادات بينه وبين أحد اللصوص.

وقال أكرم، لـ"الوطن": "لتاني مرة في خلال 6 أشهر فقط يتم سرقتي بالطريقة.. موتوسيكل دون لوحات معدنية وشخصين عليه في المرة الأولى كنت في شارع البطل أحمد عبدالعزيز وسرق مني هاتفي من على أذني وأنا أتحدث وقمت بعمل محضر في القسم وبالطبع استعوضت ربنا على التليفون رغم إن السرقة حدثت في تمام الساعة 11 مساء".

وعن كواليس تعرضه للسرقة، اليوم، أوضح: "نفس الطريقة مرّ موتوسيكل عليه شخصين خطفوا حقيبتي وفيها كل شيء مفاتيح منزلي وأموالي وشواحن هواتف المحمول بسماعة الأذن وبرغم مقاومتي إلا أنهم استطاعوا الحصول على الحقيبة بسبب اندفاعهم، بنفس الطريقة والأسلوب وتفاجأت عندما ذهبت لعمل محضر إن هذا الحادث يتكرر يوميًا بمناطق مختلفة".

وتعرض فريد إلى إصابة في يديه نتيجة للتشابك مع أحد لصوص الشنطة الخاصة به، مناشدا المسؤولين بضرورة التحرك لوقف ذلك الأمر .