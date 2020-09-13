فيلم "ذي نيست" يحصد جائزة لجنة التحكيم الكبرى بمهرجان دوفيل

حصل فيلم "ذي نيست" للمخرج شون دوركن، أمس السبت، على عدد من الجوائز، خلال مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية التي أعلنتها رئيسة لجنة التحكيم الرئيسية الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي.

ونال الفيلم، الذي يتناول قصة تفكك عائلة، جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة النقّاد، وكذلك حصل على جائزة لجنة تحكيم المواهب الناشئة بالتساوي مع فيلم "ذي أسيستنت"، وهو أول فيلم لكيتي غرين ويتناول التحرش في العمل.

فيلم "ذي نيست" مبني على رواية بنفس الاسم للكاتب ستيفن كينج، وهو من إخراج فرانك دارابونت وبطولة توماس جين، أندريه بروير، لوري هولدين ومارسيا غاي هاردن.