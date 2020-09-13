ضبط مصنع دون ترخيص لتقليد ماركة شهيرة للشيكولاتة بالبحيرة

نفذ مسؤولي مكتب التموين بإيتاي البارود، بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وإبراهيم الماحي مدير إدارة إيتاي البارود، حملة مشتركة برئاسة أبوالفتوح السيسي مدير الرقابة التموينية وقوة من مباحث التموين بالبحيرة، للمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم للمخالفين.

ووردت معلومات لمكتب التموين، تفيد قيام أحد الأشخاص بتقليد إحدى العلامات التجارية على منتجات الشيكولاتة، وهي علامة تجارية لشركة كبرى في مصر، وطرح المنتج في الأسواق مما يعد غشا تجاريا للمستهلك.

وتم ضبط المصنع بإحدى الأماكن النائية بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، حيث تم ضبط كمية قدرها 175000 ألف قطعة حلوى شيكولاتة معدة للتعبئة، بنفس الاسم التجاري المقلد.

وجرى ضبط كمية من العبوات والكراتين الفارغة والاستيكارات لزوم التعبئة، وتم التحفظ على المضبوطات، بعد تحرير المخضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.