6 إجراءات مهمة من التعليم لاستعادة "هيبة المعلم بتاع زمان"

أثنى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على دور المعلم في منظومة التعليم بمراحله المختلفة، خاصة في المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي الجديد، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وكان شوقي، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر ديوان الوزارة لإعلان ملامح العام الدراسي الجديد، أكد اتخاذ مجموعة قرارات لتطبيقها على الفور لاستعادة "هيبة المعلمين بتاع زمان" على حد تعبيره، والتي جاء منها:

1. إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين على آليات نظام التدريس "أون لاين" بجوار عمل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

2. إشراك المعلمين في رسم ملامح العام الدراسي الجديد 2020/2021، بإعطاء محددات وإطار عام لتنظيم جداول حضور الطلاب، بحسب الكثافة ومساحة المدرسة، ومستوى أعمار الطلاب، واعتماد الجدول من الوزارة.

3. التواصل بشكل مباشر مع أولياء الأمور واتخاذ قرارات بما يرونه مناسبا لانتظام العملية التعليمية ورسم الأطر الرئيسية.

4. منح المعلمين القدرة على اتخاذ قرارات يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل مباشر حسب ما يراه صحيحًا.

5. لا يوجد تغييرات في مكافآت الامتحانات للمعلمين خلال العام الدراسي المقبل 2020/2021.

6. إعلان العام الدراسي الجديد 2020/2021، عام تقدير المعلم واستعادة هيبته.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة سترسل التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بـمجموعات التقوية، والاشتراك في منصات التعلم، والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت، والجداول المدرسية، ونظم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل إدارية أخرى، للمديريات والإدارات التعليمية، بعد يوم الأحد 20 سبتمبر، مشيرا إلى أنّ فكرة التخوف من الثانوية العامة، ستختفي تمامًا خلال السنوات المقبلة.